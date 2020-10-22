В Крыму на фоне распространения коронавируса сократили число публикуемых показателей по инфекции

В Крыму за сутки зарегистрировано 212 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 124 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 87 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины.

У 31 человека симптомы заболевания не наблюдаются.

Отметим, что с тех пор, как показатель сточной выявляемости ковида превысил 200 случаев, на официальных страницах главы РК Сергея Аксенова в соцсетях перестали публиковать общее число инфицированных с начала эпидемии. На сегодняшний день это 7 тысяч 748 человек.

А минздрав республики не стал вчера публиковать данные по коронавирусу вообще и по числу умерших от инфекции в частности.

Симферополь, Лиана Макоба

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