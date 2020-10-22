В Крыму на фоне распространения коронавируса сократили число публикуемых показателей по инфекции

В Крыму за сутки зарегистрировано 212 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 124 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 87 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины.
У 31 человека симптомы заболевания не наблюдаются.
Отметим, что с тех пор, как показатель сточной выявляемости ковида превысил 200 случаев, на официальных страницах главы РК Сергея Аксенова в соцсетях перестали публиковать общее число инфицированных с начала эпидемии. На сегодняшний день это 7 тысяч 748 человек.
А минздрав республики не стал вчера публиковать данные по коронавирусу вообще и по числу умерших от инфекции в частности.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 22.10.20
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