Севастополь лидирует в России по темпам роста преступности

Севастополь стал лидером среди российских регионов по темпам роста зарегистрированной преступности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», МВД РФ опубликовало отчет о криминогенной обстановке за 9 месяцев текущего года. В целом, в стране число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2%.
Самый высокий показатель в Севастополе – число преступлений выросло на 39,6%, нераскрытыми остались более 59%.
На втором месте Санкт-Петербург, где уровень преступности вырос на 16% с лишним. На третьем месте – Смоленская область (+15,6%).
В десятку регионов с самым высоким ростом также вошли Карелия, Новгородская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская и Псковская области.
Наименьшие темпы прироста зарегистрированных преступлений отмечены в Северной Осетии и и Чечне (минус 20,7%).
Севастополь, Олег Яковенко
Севастополь. Другие новости 22.10.20
Минэкономразвития России пояснило, как будут ликвидировать вододефицит в Крыму. / В 11 муниципалитетах Крыма начинается отопительный сезон. / Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, убившего маленькую девочку. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube