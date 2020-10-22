Севастополь лидирует в России по темпам роста преступности

Севастополь стал лидером среди российских регионов по темпам роста зарегистрированной преступности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МВД РФ опубликовало отчет о криминогенной обстановке за 9 месяцев текущего года. В целом, в стране число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2%.

Самый высокий показатель в Севастополе – число преступлений выросло на 39,6%, нераскрытыми остались более 59%.

На втором месте Санкт-Петербург, где уровень преступности вырос на 16% с лишним. На третьем месте – Смоленская область (+15,6%).

В десятку регионов с самым высоким ростом также вошли Карелия, Новгородская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская и Псковская области.

Наименьшие темпы прироста зарегистрированных преступлений отмечены в Северной Осетии и и Чечне (минус 20,7%).

Севастополь, Олег Яковенко

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