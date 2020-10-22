В Севастополе от ковида умерли еще два человека

В Севастополе за сутки зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 4 до 85 лет.

Умерли двое мужчин в возрасте 46 и 81 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1798 человек, 55 человек умерли.

Севастополь, Олег Яковенко

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