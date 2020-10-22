Глава Крыма пригрозил увольнять подчиненных за саботаж

Глава Крыма Сергей Аксенов опять прибегает к угрозам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гнев главы республики в очередной раз вызвала ситуация с исполнением федеральной целевой программы развития Крыма и региональной адресной инвестиционной программы.

«Не соблюдаются графики, дворовые территории подрядчиком брошены, на ряде объетов работы вообще не проводились», – заявил Аксенов и предупредил: «Если мы видим, что работа на объекте не ведется и в течение трех дней доклада об этом не было, то ответственный за этот объект такой же бездельник, как и подрядчики, Если в течение трех дней мне не будет доложено, что у вас есть проблемы на объекте, это будет восприниматься как саботаж».

Глава Крыма подчеркнул, что в таком случае будут приниматься «управленческие решения» с формулировкой «отсутствие квалификации».

Напомним, 20 октября в «рамках рабочего выезда и осмотра объектов ФЦП и дорожного строительства в Симферопольском районе» Аксенов уволил руководителя ГУП РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александра Нефедова.

Симферополь, Олег Яковенко

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