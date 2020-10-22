В Крыму признали дефицит диагностического медицинского оборудования

Власти Крыма признали дефицит диагностического медицинского оборудования. Например, в госучреждениях работает всего 12 томографов, что в 2 раза меньше, чем предусмотрено нормативом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минздрав республики обещает до нового года купить еще 8 аппаратов, а пока пройти КТ можно даже не во всех городах, не говоря уже о сельских районах. Например, на весь юго-восток есть один аппарате в Феодосии, на ЮБК тоже 1 аппарат – в Ялте, вся западная часть РК вынуждена ездить в Саки. По одному КТ есть в Керчи и Джанкое, остальные 7 работают в Симферополе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.20

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