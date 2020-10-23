Глава Ростуризма проинспектирует крымские пляжи

Глава Ростуризма Зарина Догузова сегодня прибудет в Крыму. В первую очередь она намерена побывать в Николаевке, чтобы оценить состояние местных пляжей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство завершает работу над концепцию развития внутреннего туризма. Одним из основным направлением для Крыма в рамках этой стратегии должен стать пляжный отдых.

Отметим, что вопрос превращения западного побережья Крыма с его песчаными пляжами в аналог турецких курортов поднимался неоднократно. В украинский период даже разрабатывался проект «Крымской Антальи». Но пока побережье используется нерационально.

В той же Николаевке из 7,7 км береговой прибрежной полосы под пляжи используется не более 17%. Остальное находится в оползневой зоне.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.20

Слягут все: Зеленский надумал закрыть Украину на замок. / Гражданин Украины потребовал через суд предоставить ему доступ к российской вакцине «Спутник V». / «Если сработает»: Зеленский готов испытать на себе «уникальную украинскую вакцину». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»