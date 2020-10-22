Путин сравнил украинские майданы с несколькими пандемиями

«Оранжевая революция» 2004 года и «революция гидности» 2014 года сравнимы с несколькими вирусными пандемиями и обернулись полной деиндустриализацией Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

«Смотрите, на Украине: четвертый год одна революция, четырнадцатый год другая революция, результат? Почитайте статистику самих украинских служб статистических. Падение производства, как будто у них не одна пандемия уже прошла.

Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина – авиастроение, судостроение, ракетостроение – это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками, и чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина. Этого почти ничего не существует», – приводит ТАСС слова президента РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.10.20

В Крыму признали дефицит диагностического медицинского оборудования. / Глава Крыма пригрозил увольнять подчиненных за саботаж. / Киев потребовал от Москвы прекратить археологические раскопки в Крыму. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»