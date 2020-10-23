В Крыму растет число случаев коронавируса, завезенных с Украины

В Крыму за сутки зарегистрировано 205 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевших 163 выявлены при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 случая завозные с территории Украины.

У 42 человек инфекция протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 7 тысяч 790 инфицированных. 115 человек от коронавируса скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.20

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