В Крыму научились передавать энергию без проводов

В Севастополе научились передавать энергию на расстоянии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Севастопольского госуниверситета, на кафедре «Энергетические системы атомных станций» Института ядерной энергии и промышленности разработали уникальное оборудование, позволяющее передавать энергию без проводов.

Пока установка позволяет передавать около 3 кВт в час на расстояние до 20 сантиметров.

«Оборудование состоит из инвертора и нагрузочной установки в виде ламп накаливания. Инвертор (колонка) генерирует электромагнитную энергию с частотой порядка 100 килогерц, она попадает на катушку, которая потенциально может быть закреплена на земле или стене, а ответная катушка закреплена на автомобиле. Посредством электромагнитной связи этих катушек электроэнергия передается от передающей катушки к принимающей. Катушки не связаны проводами», – рассказал заведующий кафедрой «Энергетические системы атомных станций» Валерий Завьялов.

В ближайшее время планируется довести передаваемый объем энергии до 10-15 кВт/час.

Технологию предполагается использовать для беспилотного транспорта, а также для дистанционной зарядки электромобилей и технологического транспорта. Поэтому главная задача ученых – оптимизация параметров передачи электроэнергии.

Исходя из технических характеристик аккумулятора, нужно получить максимальную скорость его зарядки. При необходимости можно достичь времени заряда аккумуляторов, например, электромобиля до 30 минут.

«Мы провели исследования на предмет оптимизации параметров системы передающего контура и построили трехвитковую катушку. В конкретных условиях трех витков катушки достаточно, чтобы передавать заявленное количество энергии, – поясняет Завьялов. – Для того, чтобы передавать больше энергии, провод должны быть толще».

Еще одна задача – автоматическая подстройка частоты и автоматическое регулирование передаваемой мощности при разных внешних возмущающих воздействиях.

«Например, электромобиль не точно спозиционировался над катушкой, или между катушками появились какие-то металлические посторонние предметы, либо изменились параметры системы из-за температуры. Это все оказывает влияние. Нужно чтобы система регулировала сама себя», – говорят ученые.

Разработка севастопольских ученых уникальна для России. Сегодня проектированием бесконтактных зарядочных станций большой мощности для электромобилей занимается всего 3-4 лаборатории в мире, в России подобных лабораторий нет.

Единственный в мире заявленный опытный образец может передавать до 120 кВт/ч.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 23.10.20

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