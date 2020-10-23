Минздрав Крыма запутался в статистике смертности от коронавируса

Минздрав Крыма запутался в собственной статистике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ведомство опубликовало информацию еще о двух крымчанах, скончавшихся от инфекции.

При этом в качестве общей цифры умерших от коронавируса указано 119. Однако вчера, публикуя данные за 21 октября, в минздраве сообщали о 115 жертвах инфекции.

А 21 октября ежедневной сводки по коронавирусу вообще не было.

20 октября сообщалось о 113 умерших.

Симферополь, Лиана Макоба

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