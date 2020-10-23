На территории Ялтинского горно-лесного заповедника опять начали стройку

На территории Ялтинского горно-лесного заповедника опять начали строительство.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, на Алупкинском участке заповедника обнаружен ленточный фундамент и тяжелая строительная техника. В ходе развернувшихся работ нарушены почвенный покров, сделаны отвалы грунта, вырублены деревья – граб восточный, дуб душистый, ясень обыкновенный.

По предварительным данным ущерб превышает более 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба).

Симферополь, Олег Яковенко

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