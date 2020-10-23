В Симферополе маршруткам запретили задерживаться на остановках дольше одной минуты

В Симферополе водителям маршруток и автобусов запретили задерживаться на остановках дольше одной минуты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии пришли к выводу, что маршрутки виноваты в образовании пробок на дорогах. «На транспортных кольцах площадей Куйбышева, Московская, Центральном рынке и Железнодорожном вокзале водители общественного транспорта отстаиваются на остановках по 5 минут, чем создают транспортный затор, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Принято решение разрешить отстаиваться на остановках не более 1 минуты».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.10.20

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