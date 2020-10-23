В Крыму задержали петербуржца за связь с 11-летней сибирячкой

В Керчи задержали 40-летнего жителя Санкт-Петербурга, вступившего в связь со школьницей. Отношения были виртуальными, но мужчине грозит солидный срок.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю,
в ноябре 2019 года мужчина в соцсетх познакомился с 11-летней новосибирской школьницей и вступил с ней в переписку.
Он отправлял девочке фотографии непристойного содержания. Мужчину задержали в Керчи, куда он прибыл по работе.
Его обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних.
Керчь, Олег Яковенко
Керчь. Другие новости 23.10.20
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