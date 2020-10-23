В Армении развернулась кампания по бойкоту украинской продукции

Украина заняла антиармянскую позицию в военном конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
Президент Зеленский подписал военное соглашение с Эрдоганом, а украинские предприятия поставляют двигатели для турецких беспилотников Bayraktar, которые наносят ракетные удары по армянским позициям и населённым пунктам в Карабахе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях Армении призвали к бойкоту украинских товаров наряду с турецкими.
Инициаторы акции «Не покупайте украинские товары» объясняют армянам, почему необходимо игнорировать украинскую продукцию.
«Тем самым вы вооружаете турок. Двигатели турецких беспилотников Bayraktar производятся на Украине» – цитирует «Sputnik Армения» организаторов бойкота.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 23.10.20
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