Замена Лукашенко ничего не изменит: Запад намерен добить Белоруссию

Организованные Западом и подогреваемые Польшей и Литвой массовые беспорядки в Белоруссии не прекратятся даже после ухода Лукашенко и продолжатся до тех пор, пока к власти в Минске не придут русофобские антироссийские силы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии интернет-ресурсу PolitWera заявила зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.

По её мнению, Запад всё равно не примет победившего даже на самых честных выборах нового президента, если он будет пророссийским.

«Если даже Лукашенко уйдет, протесты не остановятся. Потому что цель протестов не столько снять Лукашенко, а чтобы к власти пришли те люди, которые отвернут Белоруссию от России. Повторят те действия, которые были на Украине.

Предположим, Лукашенко ушел. Приходит какой-то пророссийский кандидат, крепкий системный политик, что, протесты закончатся? Нет, конечно. Цель – оторвать Белоруссию от России», – приводит слова Мирсалимовой «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.10.20

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