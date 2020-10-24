В Крыму за сутки выявлено еще более 200 инфицированных коронавирусом

В Крыму за сутки подтверждены 204 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 161 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной с территории Украины.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 7 тысяч 994 инфицированных, 120 из них от ковида умерли (один за последние сутки).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.20

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