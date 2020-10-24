В Азовском море произошел взрыв на российском танкере

В Азовском море произошел взрыве на танкере «Генерал Ази Асланов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. На борту находился экипаж из 13 человек. Взрыв произошел в устье Керченского пролива. В Росморречфлоте утверждают, что нефтепродуктов на танкере не было, но сдетанировали пары, оставшиеся от последней партии.

Взрывной волной трех человек выбросило за борт, их до сих пор не нашли. Еще шестерых эвакуировали, четверо пока находятся на борту, сообщает МЧС. По данным Росморречфлота спасены 10 человек.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 24.10.20

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