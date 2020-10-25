Янукович шантажировал Путина базами НАТО под Луганском – украинский политолог

Утверждения пропагандистов Евромайдана о том, что Украина и экс-президент Виктор Янукович находились до 2014 года под внешним управлением из Москвы, не имеют ничего общего с реальностью. Мало того, Киев часто прибегал к наглому шантажу в отношениях с Кремлём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

«Очень много стереотипов, очень много неправды звучит по поводу того, что было тотальное внешнее управление со стороны России Украиной. Не было такого управления, каким оно стало с 2014 года (со стороны Запада).

Да, была попытка украинской власти понравиться то России, то Западу, было «петляние» между острыми проблемами, были попытки некоторые моменты использовать.

Малоизвестный факт, но в 2011 году, когда на Януковича давили из Москвы, чтобы он присоединялся к ЕврАзЭСу, к новому объединению, которое в то время рисовалось, Янукович использовал такой аргумент, что «мы рассматриваем вопрос размещения военных баз НАТО на Луганщине».

Это был аргумент, который использовался. Я даже могу назвать политиков, которые могут подтвердить этот трюк, домашнюю заготовку, которая была чрезвычайно негативно встречена в Москве», – рассказал политолог и добавил, что на самом деле давление Запада на Януковича хоть и было очевидным, но сегодня, при Зеленском, стало уже беспрецедентным.

По его словам, тогда невозможно было представить, чтобы появилась такая личность, «типа Йесте Люнгмана, представителя Международного фонда, который следил бы за украинской финансовой системой и говорил, что «шаг влево, шаг вправо – расстрел».

«Или чтобы была политика, которая, как сейчас, навязывает «антикоррупционные органы», которые чувствуют себя фактически независимыми (от Украины), или представить себе, что исполняющий обязанности посла США пишет в своем «Twitter»: «Украина не будет закупать вакцину» (российскую)…

Можно приводить еще большее число... позорных меморандумов с МВФ тоже не было, не заседали представители Ротшильдов в «Нафтогазе» и не решали судьбу энергетического сектора, то есть, всего этого тогда не было. А на сегодняшний день всё это есть, к сожалению», – приводит «ПолитНавигатор» слова Бондаренко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.10.20

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