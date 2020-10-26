В Крыму зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу

В Крыму за двое суток зарегистрировано 393 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 24 октября, было выявлено 255 инфицированных – это новый антирекорд, в воскресенье, 25 октября, – 138.

Большинство заболевших сами обратились за медицинской помощью, 33% обнаружились среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. У 73 человек инфекция протекает бессимптомно.

В целом, с начала пандемии в РК выявлено 8 тысяч 387 инфицированных, от инфекции умер 121 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.10.20

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