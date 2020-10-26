В Крыму начинается отопительный сезон – теперь официально

В Крыму официально начинается отопительный сезон. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Со вторника полностью начинаем подачу отопления, начинается отопительный сезон», – сказал он. Однако, оговорился Аксенов, исходя из режима экономии, пока подавать горячую воду нет возможности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопительный сезон уже начался в Алуште, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Красноперекопске, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском и Советском районах.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.10.20

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