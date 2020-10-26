Крымский сенатор заболела коронавирусом и лечится в Москве

Представитель Крыма в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди заразились коронавирусом. Об этом она сама сообщила в Instagram.

Пост получился большой и любопытный. Сенатор и указала ковиду его место, и напомнила о достижениях отечественной медицины, и провела информационную работу профилактике инфекции, добавив солидную порции патриотизма (орфография и пунктуация автора): «Тут этот засранец погарячился. Ни для того, мы , крымчане , так долго шли к себе домой в Россию , что бы , какое- то гнилое зарубежное дерьмо , лишила меня счастья жить дома , в своей стране» .

А заодно добавила масштаба своей личности, упомянув врагов:

Отметим, что сенатор, заявляющий: «Наша страна уже твёрдо готова к этой войне» (с коронавирусом – прим. РИА «Новый День»), лечится не в родном Крыму, а в Москве. В РК, между тем, от инфекции умер 121 человек. Некоторые из них даже не дождались медицинской помощи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.10.20

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