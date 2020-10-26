Число инфицированных коронавирусом в Севастополе превысило 2 тысячи

В Севастополе за 3 последних дня минувшей недели подтвержден 181 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 8 до 83 лет. От ковида умерли 3 человека.

В целом с начала эпидемии COVID-19 в городе выявлено 2 тысячи 37 человек. От инфекции умерли 58 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 26.10.20

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