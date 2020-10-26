«Вся власть детородным органам!» – украинские феминистки перешли к полному обнажению

Украинское женское движение Femen, известное своими скандальными акциями с обнажением верхней части тела участниц, перешло к более радикальным методам оголения, предусматривающим задействование всего «женского арсенала».

Отныне девушки будут демонстративно смущать «политиков-шовинистов» мужского пола ничем не прикрытой нижней частью своих тел.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила лидер движения Femen Анна Гуцол.

«Femen экспериментирует с форматом и пытается задействовать весь женский арсенал в борьбе за права. Дальше будет больше акций с акцентом на детородные органы, так как детородная функция – это и есть первичная власть», – приводит слова Гуцол украинское издание «Страна.УА».

Напомним, вчера на избирательном участке, куда пришли голосовать президент Украины Владимир Зеленский с супругой, одна из активисток Femen, предварительно сняв нижнее бельё, выскочила из толпы, задрав подол красной юбки. На подоле, с внутренней стороны, открылась надпись «Zexist».

Таким образом, активистки выразили протест Зеленскому за недавние выступления, в которых он позволил себе «принижающие женщин высказывания».

Симферополь, Валентин Карамазов

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