Крымчане стали больше есть и меньше пить

На фон пандемии коронавируса крымчане начали больше есть, но меньше пить.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, по итогам II квартала доля затрат на покупку продуктов питания в общей структуре потребительских расходов превысила 50%.

Еще 26,5% средств крымчане потратили на непродовольственных товаров, 21,4% – на оплату услуг, 1,1% – на покупку алкогольных напитков, 0,1% – на питание вне дома.

В Крымстате отмечают: на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло перераспределение в структуре потребительских расходов в сторону увеличения доли на покупку продуктов (на 5,1процентный пункт) при одновременном сокращении доли трат на питание вне дома (на 2,1 п.п.), на покупку непродовольственных товаров (на 2,1 п.п.), оплату услуг (на 0,8 п.п.) и покупку алкогольных напитков (на 0,1 п.п.).

Наиболее затратными статьями в структуре расходов на питание стали мясо – 25,5% трат, молоко – 17,2%, хлеба – 14,4%.

Среди непродовольственных товаров лидируют медицинские и предметы гигиены – на их долю 30,0% трат.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.10.20

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