Месть за Курилы: Япония напечатает «украинскую марку» с изображением «Ласточкина гнезда» в Крыму

Япония совместно с украинским посольством приступает к выпуску и продаже серии марок с видами Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на одной из марок изображён памятник истории и архитектуры «Ласточкино гнездо» в российской Ялте. При этом крымский курорт отмечен как «украинский».

«9 ноября почта города Токио начинает продажу оригинальных марок «Украина – город Хино», посвящённую сотрудничеству нашей страны с этим городом в рамках японской правительственной программы Host Town накануне Олимпийских игр. Проект осуществлён благодаря сотрудничеству посольства Украины в Японии с администрацией города Хино и Почтой Японии.

Фотографии Украины для данного проекта любезно предоставлены Украинским национальным информационным агентством «Укринформ» и украинским фотографом паном Вячеславом Присяжнюком. Всем искренняя благодарность за сотрудничество!», – пишет у себя в официальном Твиттере посольство Украины в Японии.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.10.20

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