В Крыму за сутки от коронавируса умерли 2 человека

В Крыму за сутки подтверждено 146 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 54 выявлены при обращении за медицинской помощью, 92 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. У 57 человек инфекция протекает бессимптомно.
За сутки от ковида умерли 2 человека.
Всего с начала пандемии в РК выявлены 8 тысяч 533 инфицированных, от инфекции умерли 123 человека.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 27.10.20
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