В 2020 году резко упало транспортное сообщение между Крымом и Украиной

Автомобильный пассажирский поток между российским Крымом и Украиной за 9 месяцев текущего года сократился на 81%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе онлайн-конференции сообщил начальник Крымской таможни, генерал-майор таможенной службы Виктор Холичев.

«За 9 месяцев этого года через них (пункты пропуска) проследовало 63 тысячи 915 транспортных средств. Количество перемещённых транспортных средств за 9 месяцев 2020 года уменьшилось на 81%.

В анализируемом периоде через автомобильные пункты пропуска проследовало 488 тысяч физических лиц, в аналогичном пункте прошлого года было более 2 млн. Уменьшение на 78%. Снижение показателя вызвано ограничениями по COVID-19», – приводит слова Холичева Крымское информационное агентство.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.10.20

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