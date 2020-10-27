Крымский федеральный университет перешел на дистанционное обучение

Крымский федеральный университет имени Вернадского перешел на дистанционное обучение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», формат удаленного общения со студентами введен с сегодняшнего дня. Дистанционно будут проходить все теоретические занятия и почти все практические. Исключение сделано только для лабораторных программ, которые нельзя проводить удаленно.

В бесконтактном режиме вуз планирует работать минимум до 1 ноября, но не исключено продление дистанта до конца года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.10.20

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