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Вторник, 27 октября 2020, 16:04 мск

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Крымский федеральный университет перешел на дистанционное обучение

Крымский федеральный университет имени Вернадского перешел на дистанционное обучение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», формат удаленного общения со студентами введен с сегодняшнего дня. Дистанционно будут проходить все теоретические занятия и почти все практические. Исключение сделано только для лабораторных программ, которые нельзя проводить удаленно.

В бесконтактном режиме вуз планирует работать минимум до 1 ноября, но не исключено продление дистанта до конца года.

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