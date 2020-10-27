Центр Симферополя закроют для маршруток

В Симферополе маршрутки изгонят из центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал оптимизацию общественного транспорта крымской столицы – обновленную схему представят на следующей неделе.

По словам Аксенова, одной из главных проблем Симферополя является загруженность дорог и постоянные пробки. Поэтому решено убрать все дублирующие маршруты там, где ходят «Крымтроллейбус» и автобусы госпредприятий. «На центральных улицах должен быть только транспорт большой вместимости», – заявил глава РК.

И добавил, что частные перевозчики, соблюдающие графики и утвержденные маршруты движения продолжат работу. Но не утончил где.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.10.20

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