Государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в январе текущего года в «Крымэнерго» обратился предприниматель с заявкой на постоянное технологическое присоединение к электросетям нестационарного торгового объекта в селе Дубки Симферопольского района. Все требования энергетиков он выполнил, и договор был заключен.

«Условиями договора определено, что мероприятия по технологическому присоединению устройств заявителя к электрическим сетям должны быть произведены в течение шести месяцев со дня заключения договора. Однако в нарушение требований законодательства соответствующие работы до настоящего времени не выполнены», – сообщили в прокуратуре.

В отношении ГУП возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ (нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения). Кстати, «Крымэнерго» и раньше привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение. На этот раз ГУП оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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