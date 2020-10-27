Крыму обещают похолодание и долгожданные дожди

В Крыму ожидаются похолодание и долгожданные дожди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие два дня на полуострове сохранится теплая погода – днем до +24, в восточных районах Крыма отмечается чрезвычайная пожарная опасность.

Но к концу недели к полуострову с юга подойдет атмосферный фронт: уже в четверг в отдельных районах начнутся дожди, в пятницу похолодает – днем не выше +17, в субботу осадки усилятся, а температура воздуха продолжит снижаться. К 7 ноября днем может похолодать до 0, а дожди затянуться примерно на неделю.

Однако синоптики не прогнозируют существенного изменения в водном балансе полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.10.20

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