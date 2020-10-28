Запад прибегнет к разделу Украины, чтобы облегчить внешнее управление территориями

Проблема идеологического и политического раскола Украины на Запад, Центр и Юго-Восток не позволяет Западу выстроить единую вертикаль принятия решений и эффективно управлять «Незалежной» в целом.

В связи с этим Украину будут «разбивать на части» и назначать разные западные страны «ответственными за территорию», с отдельной идеологией для каждой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил украинский учёный, доктор политических наук Валентин Якушик.

«После того как в центре мировой власти пройдут потрясения (беспорядки в США и локдаун в Евросоюзе) и там стабилизируется ситуация, после этого изменятся корректировки, и придётся детям Сороса (либеральные представители Запада на Украине – прим. «НД») подвинуться, чтобы работать вместе с международными структурами – швейцарскими, американскими и другими – для оптимизации, потому что этой территорией нужно управлять», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

«После этого тут будет большая децентрализация. На каких-то территориях будет больше национал-социалистических идей, на других – либеральных. На Украине запрещён германский национал-социализм, но если это будет свой, украинский, то это другое дело. Так же, как есть африканский и арабский. Тем более, сказали же, что дивизия СС «Галичина» разрешена», – отметил Якушик и добавил, что таким образом Запад решит проблему «вечного украинского раскола» и обеспечит эффективное внешнее управление.

Симферополь, Валентин Карамазов

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