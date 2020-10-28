В Крыму за сутки выявлено более 250 случаев коронавируса

В Крыму за сутки подтвержден 251 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 184 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной с территории Украины. У 54 вновь выявленных инфицированных процесс протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 8 тысяч 784 случаев ковида, 124 человека от инфекции умерли, в том числе 1 – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

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