Врачи предупреждали: в психбольнице Симферополя зафиксирована массовая вспышка коронавируса

В психиатрической больнице №1 Симферополя зафиксирована массовая вспышка коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день выявлен 81 инфицированный. Почти половина из них – медики. У 56 человек симптомов пока нет. «Это спасает всю ситуацию, – заявила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. – Потому что при регистрации тяжелых случаев ситуация была бы намного серьезнее».

Вину за распространение инфекции возлагают на медиков. По словам Пеньковской: при приеме больных в стационар у них не требовали результаты анализа на коронавирус, а тех, у кого поднималась температура, не изолировали.

«Эпидрасследование продолжается, виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности», – подчеркнула Пеньковская.

Между тем, несколько дней сотрудники больницы обратились к Аксенову, заявив, что учреждение было не готово к приему коронавирусных больных.

«По приказу минздрава с 20 октября на базе нашей больницы, в отделении №5, организован ковидный госпиталь для людей с психзаболеваниями – везут со всего Крыма. На данный момент отделение ничем не обеспечено, – заявили сотрудники. – Нет средств индивидуальной защиты для сотрудников, рециркуляторов, комнаты отдыха; нет горячей воды, питьевой воды для пациентов; нет медицинских препаратов. Работать в таких условиях невозможно. Прежде всего страдают пациенты. Сотрудники подвергаются риску заражения ковидом. Простим вас принять меры и разобраться в сложившейся ситуации».

Теперь придется не только разбираться в ситуации, но и ликвидировать последствия столь безалаберного подхода к организации медпомощи в условиях пандемии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.10.20

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