В Севастополе под видом благоустройства уничтожают древний Херсонес

Уникальный музей-заповедник «Херсонес Таврический» находится под угрозой уничтожения. Об этом заявил экс-замдиректора -заповедника по развитию Павел Кузенков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе рядом с древним городищем начали монтировать металлические конструкции. Руководство музея заявило, что в рамках благоустройства территории строится смотровая площадка, особо подчеркнув, что все согласовано с Министерством культуры РФ и есть положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Горожане возмутились: «Это вам не вероломное купание в море на территории Херсонеса, где вы своими босыми ногами можете испортить все реликвии. Это же священная чудо-юдо-железная рампа, очень нужная Херсонесу. Без нее же Херсонес – совсем не Херсонес».

А Павел Кузенков и вовсе заявил, что новое руководство заповедника не только «безобразно искажает аутентичный облик древнего городища», но и уничтожает сам памятник.

«Это строится не просто рядом с городищем – это строится на самом городище, причем в самой древней, не раскопанной и не исследованной части города, где, собственно, и рождался Херсонес, – цитирует ученого ForPost. – Там для археологов огромный фронт работы. И все это напрочь перекрывается этой никому не нужной площадкой.

По словам Кузенкова, в мае текущего года в интернете выложили акт государственной историко-культурной экспертизы данного проекта. Но почему-то не на портале Минкульта, а на сайте Севнаследия.

«Мы с коллегами стали его внимательно изучать. То, что строится сейчас, скромно называется «смотровой площадкой на батарее Канэ». Остатки этой артиллерийской батареи, возведенной в начале прошлого века, нужно тщательно исследовать. Вместо этого ее решили накрыть деревянным настилом на металлическом каркасе с малопонятным предназначением, да еще и подвести к ней «подъездные пути», дорожки, пандусы и прочее».

Проект предусматривает установку и других металлоконструкций, а также подиумов, деревянных дорожек, решеток, фонарей, кабелей. И все это необходимо для проведения некоего фестиваля:

«Утверждается, что все эти конструкции сборно-разборные и археологическим слоям вреда не нанесут. Но это еще надо доказать. Очевидно, что один лишь подвоз и монтаж этих конструкций нарушает требование закона, запрещающего на объектах культурного наследия любые работы, кроме связанных с его сохранением».

При этом, подчеркивает Кузенков, в опубликованной на сайте Севнаследия экспертизе не было предусмотренных законом электронных подписей экспертов. Никаких рисунков, планов видовых раскрытий и пр. к «документу» тоже не прилагалось. Поэтому понять, как в конченом итоге будет выглядеть сооружение, увидеть и понять было невозможно.

«Я и другие коллеги написали замечания на эту экспертизу – ведь согласно закону акты и вывешиваются в сети интернет для того, чтобы на них можно было отреагировать. Но внезапно акт «перекочевал» на сайт Минкультуры, а уже 5 июня, до истечения положенных законом 15 рабочих дней, там появилась сводка замечаний и предложений за подписью господина Никифорова (начальника отдела регулирования градостроительной деятельности департамента охраны ОКН – прим. РИА «Новый День»), в которой значилось, что «предложения отсутствуют».

Кузенков считает, что «блуждание» акта ГИКЭ по сайтам ведомств означает, что авторы и заказчики пытались запутать интересующихся.

«Они прекрасно понимают, что все это незаконно, и боятся любой огласки. Ведь могли бы спокойно принять все возражения и замечания и дать на них формальные отписки. Но нет, решаются на серьезную аферу – фальсификацию предусмотренной законом процедуры гласного обсуждения», – говорит Кузенков, отмечая, что и в Министерстве, и в академических кругах давно уже «с бессильным ужасом» смотрят на происходящее в Херсонесе, где, по словам ученого, теперь здесь всем заправляет фонд «Моя история».

«Фонду предоставлен полный карт-бланш. Эта частная организация получает щедрые целевые пожертвования на благоустройство Херсонеса. Из этого можно было бы извлечь великую пользу, без лишних бюрократических проволочек способствуя созданию в Севастополе музея мирового уровня, достойного «Русской Мекки». В тесном сотрудничестве с учеными можно было бы провести раскопки, укрепить руины, которые в этом остро нуждаются. Но пошли по другому пути, – констатирует Кузенков. – Самое страшное, что люди не хотят слышать голос профессионалов, общественности, голос севастопольцев. Они правдами и неправдами добиваются главной цели – освоения огромных средств. Они обязаны их потратить по назначению, на благоустройство музея-заповедника. Но сделать это профессионально, с привлечением ученых, с опорой на утвержденную Министерством в 2017 году Концепцию развития Музея-заповедника (кстати, прошедшую придирчивое профессиональное и общественное обсуждение) не хотят. Складывается ощущение, что их цель – уничтожить памятник.

Но самое омерзительное – что все это прикрывается высокопарным патриотизмом, разговорами о том, что необходимо превратить это священное пространство в площадку для воспитания масс. А в итоге происходит десакрализация этого особого для России места и попрание важнейшего памятника мировой и русской истории».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 28.10.20

Врачи предупреждали: в психбольнице Симферополя зафиксирована массовая вспышка коронавируса. / В Крыму за сутки выявлено более 250 случаев коронавируса. / В партии Зеленского раздали методички с ответами на вопросы о причинах провала на выборах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»