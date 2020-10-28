В Крыму продолжается рост заболеваемости пневмонией

В Республике Крым продолжается рост заболеваемости пневмонией. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли в 2,5 раза. В текущем месяце пневмония выявлена у 6 тысяч крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе, где заболеваемость за неделю выросла в 2 раза, в Керчи рост составил 77%.

Увеличивается число заболевших в Симферополе, Алуште, Бахчисарайском и Сакском районах. Основной причиной возникновения пневмонии является коронавирусная инфекция.

Симферополь, Лиана Макоба

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