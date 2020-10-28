Уволенный по подозрению в служебном подлоге экс-глава Службы автомобильных дорог Крыма подсел на республиканский бюджет

Уволенный по подозрению в служебном подлоге экс-глава крымской Службы автомобильных дорог подсел на республиканский бюджет.

Алексей Сафронов некоторое время занимал должность начальника ГКУ РК Служба автомобильных дорог. Он прибыл в Крым из Томска, а его карьерный взлет в Крыму связывали с тогдашним вице-премьером крымского правительства, курирующим строительство дорог, Виталием Нахлупиным.

Но 8 августа 2017 года Сафронова уволили, заподозрив в служебном подлоге. Было возбуждено дело: Сафронов числился учредителем нескольких фирм, а когда устраивался на работу в госучреждение, не только этого не указал, но и предоставил поддельные данные из трудовой книжки. Дело спустили на тормозах, последствий для нарушителя оно не имело.

Судя по базе ЕГРЮЛ, Алексей Сафронов отдыхал недолго: через 3 недели после увольнения он уже возглавил ООО ПМК «Крывминвест», созданную за месяц до его увольнения в пригороде Симферополя.

А еще через несколько месяцев 19 декабря 2017 года ПМК «Крывминвест» выиграло тендер, проведенный ГКУ РК «Крымавтодор» на «Выполнение работ по устройству металлических барьерных ограждений типа 11ДО». Стоимость работ – чуть более 9 млн руб.

За время своего существования ПМК «Крывминвест» получило семь господрядов. В том числе от «Крымэнерго», следственного изолятора, кадастрового центра.

Ясно одно: чья-то властная рука Сафронова уверенно поддерживает. Чья? Ведь Нахлупина арестовали в октябре 2018 (сейчас он под домашним арестом), а строительство дорог в Крыму после него курирует вице-премьер Евгений Кабанов.

Теперь компания Сафронова решила попиариться за казенный счет и объявила о проведении пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». В пресс-релизе упоминается завод «Крымские окна» (юридического лица с таким названием в базе ЕГРЮЛ нет) и связанные с ним коммерческие директора Олег Осипчук и Ольга Иваскевич. Ни фамилия Сафронова, ни название ПМК «Крывминвест» не упоминаются в приглашении, разосланном журналистам. Но особо любопытствующим организаторы мероприятия пояснили, что «Крымские окна» и ПМК «Крыминвест» – это, по сути, одно и то же.

Симферополь, Ольга Картошина

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