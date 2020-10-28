В Севастополе ежедневно выявляют не менее шести десятков инфицированных коронавирусом

В Севастополе новая коронавирусная инфекция подтверждена у 65 человек. Вчера сообщалось о 62 заболевших. Все инфицированные – местные жители.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от ковида умерли еще три севастпольца: женщины 71 и 92 лет, а также 64-летний мужчина. Во всех случаях течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.
Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлено 2 тысячи 164 человека, инфицированных коронавирусом. От ковида умер 61.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 28.10.20
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