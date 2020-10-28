Министр здравоохранения Крыма ушел на подвиги в ковидный госпиталь

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко решил выйти на передовую борьбы с коронавирусом и поработать в ковидном госпитале.

Я рядовой член 40-тысячной команды медицинских работников республики, принял решение на добровольных началах, с учетом статуса государственного служащего, идти работать в ковидный госпиталь в 7 городскую больницу, – заявил он сегодня на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. – Я, в общем-то, в свое время говорил о необходимости подвижничества в это непростое время и убежден, что люди с подобными качествами будут появляться у нас с каждым днем все больше и больше».

Глава РК Сергей Аксенов министра поддержал: «Правильное решение. Вы своим примером вовлечете многих людей в этот процесс. На самом деле сегодня время сложное. Понятная ситуация, что устали медицинские работники. Накоплена психологическая усталость, семей не видят».

Правда, не совсем понятно, кто должен сменить медиков на боевом посту – люди, не имеющие медицинского образования или чиновники республиканского минздрава и муниципальных отделов здравоохранения. Но в этом случае не ясно, кто будет решать организационные проблемы, которых сегодня в сфере хоть отбавляй. И если управленческие структуры обойдутся без этих чиновников, тогда зачем такие работники в этих ведомствах вообще нужны?

Крымчане порыв Остапенко тоже не оценили: «В первую очередь это говорит о том, что кадровая и рекрутинговая политика прошлого министра Чемоданова провалена полностью. Врачей нет. И внятной программы по привлечению тоже нет.

Так же ситуация говорит о том, что нынешний министр намерен продолжить начинания Чемоданова по скатыванию крымской медицины в пропасть и перманентный кадровый голод, – отмечает telegram-канал «Крымский рупор». – Оклады смешные, самодурство заведующих больниц с лишением и урезанием стимулирующих выплат. Отсутствие жилищных программ.

Доктор учился 6 лет и потом проходил 2-4 года интернатуры не для того, чтобы приехать на копейки и жить в общежитии. Это надо понимать. Вместо программы, нынешний министр решил попариться. В госпиталь идёт работать.

Напомним министру, что для допуска к ковидным больным ему нужно пройти курсы примерно в 36 часов.

Таким образом, допуск у него появится не ранее, чем через недельку.

Смотрим на таких докторов и страшно болеть. А тут ещё и глава министерства».

«Когда главнокомандующий психанул и решил податься в пехоту. Что будет с войсками? Разброд и шатания, – отмечает telegram-канал «Шо, опять?» – И вряд ли решение главы крымского минздрава Александра Остапенко уйти работать в ковидный госпиталь больницы №7 в Симферополе можно назвать ответственным. Абсурдным – можно».

«Это так неправильно – с точки зрения управленческой практики, – соглашается канал «Приключения губернатора». – Но это все, что может сделать командир, когда его войско теряет силы, а подмоги взять неоткуда».

С другой стороны, если, в ковидных госпиталях больше некому работать, кроме самого министра, это означает, что всей системе здравоохранения Крыма пришел конец. И глава республики это тоже знает.

А Zorro из Крыма отмечает, что число «нестандартных решений», принятых Остапенко в роли министра только за сегодняшний день превысило годовую норму:

«Уже сейчас ясно, что нас ожидают с таким министром нескучные дни», – резюмирует канал.

Симферополь, Лиана Макоба

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