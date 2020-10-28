Запад вытирает об Украину ноги – киевский юрист

Угодливая политика команды президента Зеленского в отношении Запада привела к тому, что зарубежные страны совершенно не считаются с интересами Украины. А вслучае редких проявлений недовольства со стороны Киева позволяют себе выражения, выходящие за все рамки дипломатических приличий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала ZIK заявила экс-министр юстиции Украины, юрист Елена Лукаш.

Она привела в пример беспардонное заявление МИД Венгрии в адрес Киева в ответ на запрет посещения территории Украины двум венгерским дипломатам, которых ранее обвинили в незаконной агитации за кандидатов венгерского происхождения на местных украинских выборах.

«Что касается нашего членства в НАТО (которое когда-то после дождичка в четверг обязательно случится), я бы отметила сегодняшний скандал с Венгрией. Которая четко заявила о том, что будет блокировать наши евроатлантические усилия после того, как наш министр иностранных дел Кулеба не разрешил находиться на территории двух венгерским представителям, которых заподозрил в неправомерной агитации во время дня голосования.

Так вот, тон венгров был такой: действия нашего министра назвали «жалкими и бессмысленными».

Если честно, я удивляюсь как нас еще по матушке не посылают. Я уже слышала об Украине при этой Зе-команде все: что Европа нам не банкомат, что мы задний двор России, что наша дипломатия «жалкая и бессмысленная». Мне реально стыдно, что нами управляют люди, с которыми таким, уже даже не повелительным, а унизительным тоном позволяют себе общаться наши соседи. Должен быть какой-то предел дипломатический.

Хотя, с тобой же поступают так, как ты позволяешь с собой обращаться. И когда ты, не меняя позы, исполняешь любые пожелания любого обкома – еврообкома, вашингтонского обкома – то сиди и слушай о себе вот такое прилагательное, как «бессмысленный», как «жалкий». Можно это вообще себе представить?», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского юриста.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.10.20

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