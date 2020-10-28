Конец банкетам и ночному кофе: в Севастополе ужесточили антиковидные меры

В Севастополе ужесточены ограничения, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, запрещается работа кафе, ресторанов, баров с 22:00 до 07:00. Исключение сделано только для сегмента доставки заказов и еды на вынос.

Предприятиям общественного питания запрещено обслуживать корпоративы и любые мероприятия с числом участников более 10 человек.

Наложено табу на проведение любых развлекательных мероприятий в торговых центрах и детских праздников где бы то ни было.

Осенние каникулы в школах продлили до 2 недель: отдыхать юные севастопольцы будут с 1 по 15 ноября. За это время в городе собираются протестировать на ковид всех врачей и оборудовать все учебные учреждения рециркуляторами.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.10.20

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