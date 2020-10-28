В Крыму начинается смена элит

В Крыму начинается смена политической и бизнес-элит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отставку отправлен заместителя директора по экономической безопасности ГУП РК «Крымгазсети» Анатолий Проценко. По информации источника агентства в правительстве республики, накануне в ГУП завершились проверки, которые выявили многочисленные нарушения в закупочной деятельности, а так же множественные сомнительные схемы выдачи технических условий на подключение к газовым сетям.

Напомним, Проценко более 30 лет работал в правоохранительных органах и возглавлял уголовный розыск Крыма. Так что у него есть досье на любого местного политика и бизнесмена, попадавшего в поле зрения силовиков.

После Крымской весны ушел в отставку и оказался в ГУП «Крымгазсети». Инсайдеры утверждают, что именно Проценко в реальности руководил предприятием, а официальный директор Сергей Тарасов якобы был своего рода зиц-председателем.

Проценко связывает крепкая дружба с депутатом Госсовета РК Сергеем Бородкиным, которого называют один из серых кардиналов Крыма, имеющих большое влияние на главу РК Сергея Аксенова. И сегодняшнюю отставку Проценко наблюдатели восприняли как сигнал политической и бизнес-элите полуострова: грядут перемены.

По словам источника РИА «Новый День», кадровые изменения грядут так же в «Крымэнерго» и «Черноморнефтегазе». Более того, отставками дело не кончится – решается вопрос о возбуждении нескольких уголовных дел.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 28.10.20

Конец банкетам и ночному кофе: в Севастополе ужесточили антиковидные меры. / Запад вытирает об Украину ноги – киевский юрист. / МИД Украины признал невозможность изменения Минских соглашений. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»