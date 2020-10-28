В Крыму один за одним срывают реконструкцию федеральных памятников культуры

В Крыму срывается реконструкция федеральных памятников культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расторгнут контракт с петербургской компанией «Меандр», которая должна была разработать научно-проектную документацию для реставрации Хан-Сарая – резиденции крымских ханов, построенная в XVI веке в Бахчисарае.

В частности, предполагалось разработать проекты для Набережной трех мостов и ханского гарема. Контракт на 66,7 млн рублей заключили еще в августе 2018 года, на работу отводилось несколько месяцев.

Но прошло 2 года, а проект до сих пор не готов.

Случай далеко не единичный, отмечают «Акценты»: в 2019 году с «Меандром» был расторгнут контракт стоимостью более 350 млн рублей на разработку научной документации для реставрации Воронцовского дворца в Алупке. Причина та же – работа не выполнена в срок.

В поселке Симеиз сорвалась реставрация виллы «Ксения», напоминает издание, а в Феодосии управление капстроительства разорвало контракт с подрядчиком, реконструировавшим дачу купца Иосифа Стамболи.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.10.20

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