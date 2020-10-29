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Четверг, 29 октября 2020, 11:39 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 9 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 225 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.
У 39 человек инфекция протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 9 тысяч 9 инфицированных. 124 из них от коронавируса умерли. Отметим, что последнюю тысячу зараженных, отраженных в статистике, республика «набрала» всего за 5 дней.

Симферополь, Лиана Макоба

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