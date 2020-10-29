Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 9 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 225 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

У 39 человек инфекция протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 9 тысяч 9 инфицированных. 124 из них от коронавируса умерли. Отметим, что последнюю тысячу зараженных, отраженных в статистике, республика «набрала» всего за 5 дней.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.10.20

Под мэром Симферополя зашаталось кресло. / Зеленского предостерегли от попыток «вернуть Крым» руками Эрдогана. / Представитель ОБСЕ в Донбассе призвала к «скорейшему освобождению и обмену» удерживаемых лиц. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»