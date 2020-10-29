В Севастополе продлен режим повышенной готовности

В Севастополе за сутки зарегистрировано 74 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 33 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 41 человек – на амбулаторном лечении.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, все заболевшие – местные жители в возрасте от 12 до 83 лет.

Умерли женщина в возрасте 81 года и мужчина 67 лет. В обоих случаях течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2 тысячи 238 человек, 63 из них от ковида скончались.

Учитывая ситуацию, губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил срок действия режима повышенной готовности до 1 декабря. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте городского правительства.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.10.20

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