В Крыму резко испортится погода

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: погода резко испортится.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, после продолжительной сухой теплой погоды, в связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов, сегодня вечером, а также 30, 31 октября и 1 ноября на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 17-22 м/с. 31 октября прогнозируется понижение температуры воздуха: минимальной – до 4°, максимальной – до 14°.

Симферополь, Олег Яковенко

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