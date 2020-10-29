Севастополь стал лидером по числу сбоев в системе здравоохранения, к Крыму тоже есть претензии

Севастополь стал абсолютным лидером по числу упоминаний регионов в протоколе совещания о сбоях системы здравоохранения у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. В связи с проблемами и фактами неудовлетворительным оказанием медицинской помощи город называли 5 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно протоколу, в Севастополе отмечается низкая доля постановки на учет (менее 33%) впервые выявленных больных с хроническими неинфекционными заболеваниями – такими, как сахарный диабет и болезни органов дыхания. А охват лечением таких пациентов и вовсе не превышает 30%.

Отмечены низкие темы иммунизации населения от гриппа, в том числе детей – поручено активизировать эту работу.

Еще одну поручение: проанализировать причины и обратить внимание на опережающий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией , в том числе людей старше 65 лет, увеличение сроков госпитализации таких пациентов (в том числе с сопутствующими заболеваниями), а также рост смертности от коронавируса на дому.

Аналогичное указание получило и руководство Крыма. Кроме того, правительству РК поручено усилить ограничительные меры «в целях предотвращения распространения коронвирусной инфекции». Срок до 30 октября, так что не исключено, что в ближайшее время в соответствующее распоряжение главы РК Сергея Аксенова будут внесены очередные изменения.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 29.10.20

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