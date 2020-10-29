В Симферополе могут ужесточить графики подачи воды

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил ужесточения графика подачи воды в Симферополе.

Как уже сообщал «Новый День», с начала сентября в крымской столице воду подают по три часа утром и вечером. Надеяться на природное решение проблемы не стоит: зима в Крыму ожидается малодождливой и малоснежной. Иными словами, ситуация в ближайшее время может усугубиться.

По словам Аксенова, при необходимости подачу воды могут сократить до 2 часов утром и вечером. В новогодние праздники менять график и давать больше воды не собираются.

По словам главы Крыма, к нормальной жизни симферопольцы вернуться к концу 2021 года.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.10.20

Севастополь стал лидером по числу сбоев в системе здравоохранения, к Крыму тоже есть претензии. / Евросоюз грозит Украине отменой безвизового режима. / Переполох на Банковой: президент Украины срочно созвал Совет национальной безопасности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»