Вице-премьер Хуснуллин инспектирует Крым

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в ближайшие два дня проверит ход работ по реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя, а также решение проблемы водообеспечения полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня он инспектирует Севастополь. Чиновник намерен посетить место будущего водозабора на реке Бельбек и Кадыковский карьер, а также обсудить с руководством города вопросы снижение потерь в сетях водоснабжения, строительство КОС «Южные» и ряд других вопросов.

31 октября федеральный чиновник будет работать в Республике Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.10.20

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