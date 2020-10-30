В Крыму за 2 дня от ковида умерли 7 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 216 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.
У 33 человек заболевание протекает бессимптомно.
Всего с начала эпидемии в РК выявлено 9 тысяч 225 инфицированных, от ковида умер 131 человек, 7 из них – за последние двое суток.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 30.10.20
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