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Раскол в РПЦ

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Пятница, 30 октября 2020, 10:53 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму за 2 дня от ковида умерли 7 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 216 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.
У 33 человек заболевание протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 9 тысяч 225 инфицированных, от ковида умер 131 человек, 7 из них – за последние двое суток.

Симферополь, Лиана Макоба

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